Chiavari: Comune, parte il servizio di ricevimento telefonico

Emergenza sanitaria. Attivato ricevimento telefonico: linea diretta con l’assessore ai servizi sociali ed istruzione.

Implementata l’assistenza telefonica per i cittadini di Chiavari. Parte da oggi il servizio di ricevimento telefonico per coloro che necessitano informazioni o assistenza in merito ai settori servizi sociali ed istruzione. Ad annunciarlo l’assessore Fiammetta Maggio.

«Stiamo cercando di costruire una rete di sostegno, sia pratico che psicologico, più capillare possibile: da oggi sono a disposizione diretta dei nostri concittadini per rispondere alle loro domande, ma anche per un momento di confronto, condivisione e conforto. Abbiamo reso operativo un numero, 3293686373, attivo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, per poter procedere con il ricevimento telefonico».