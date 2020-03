Chiavari: annullata la Mezza Maratona

Da Asd Chiavari Tigullio Outdoor riceviamo e pubblichiamo

Considerato il momento generale e in accordo col Comune di Chiavari, ASD Chiavari Tigullio Outdoor sospende nell’immediato la macchina organizzativa della Mezza Maratona del 20 giugno, garantendo a chi si fosse già iscritto tramite i canali online il credito per l’evento successivo. Dato il clima di insicurezza diffuso invitiamo i podisti chiavaresi e del Tigullio ad allenarsi a casa per essere pronti a riprendere l’attività non appena le autorità lo riterranno possibile. In quel momento, come associazione, ci riuniremo per pianificare un evento outdoor che, nei tempi e nei modi consentiti, possa salutare il ritorno alla normalità, per la nostra comunità di atleti, per la città e per il territorio.