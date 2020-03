Chiavari: “Acqua gratis durante l’emergenza”

Vittorio Mazza presidente del Comitato Acqua Trasparente e Consigliere Regionale di Liguria Popolare, riceviamo e pubblichiamo

Il Consigliere Regionale di Liguria Popolare Vitorio Mazza lancia un appello ai sindaci, alla Città Metropolitana e all’Iren affinché in questo periodo di emergenza sanitaria l’acqua sia gratuita per tutti gli utenti. “Mi è sembrato doveroso, in questo periodo di emergenza sanitaria, lanciare un appello ai Sindaci del territorio, alla Città Metropolitana e alla società che gestisce il servizio idrico, affinché, per tuta la durata della emergenza Coronavirus, l’acqua sia fornita gratis agli utenti – spiega il consigliere regionale di Liguria Popolare Vitorio Mazza – . L’acqua è un bene indispensabile che appartiene a tutti noi ed io ritengo che non sia giusto fare profitto su di essa proprio in un periodo dove i consumi aumenteranno proprio a causa di questa pandemia”.

“Mi auguro che il mio appello venga recepito – aggiunge – e mi impegno a seguire la questione sia come presidente del Comitato Acqua Trasparente e sia come Consigliere Regionale del Gruppo Liguria Popolare”.

Il percorso del Comitato Acqua Trasparente nasce da lontano, più precisamente nel 2014 e nel corso degli anni più volte il consigliere regionale Vittorio Mazza si è battuto sulla questione.

“Nel 2014 ricorda , a seguito della terribile alluvione che aveva colpito il territorio, eravamo riusciti a raccogliere circa 3mila firme per chiedere che l’acqua fosse gratuita, una battaglia che eravamo riusciti a vincere. In seguito avevo portato anche la questione nell’aula del consiglio regionale per sensibilizzare sull’argomento”.

“Mi capita spesso, di sentirmi dire da tanti utenti che le bollette dell’acqua sono diventate molto care e che la loro lettura risulta incomprensibile, per questo nel 2014 ho pensato di costituire il Comitato Acqua Trasparente, prefiggendomi di sostenere la trasparenza totale nella gestione del ciclo delle acque”, conclude il consigliere regionale Vittorio Mazza.