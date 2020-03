Lavori di recupero. e cambio di destinazione d’uso in centro polifunzionale, dell’edificio che occulta la chiesa millenaria di San Marziano a Carasco. E’ stato approvato il quinto stato di avanzamento lavori e conseguenti autorizzazioni. In una determina dirigenziale, si autorizza il pagamento alla ditta “Gr Restauro conservativo Srl” del quinto stadio di lavori per una somma di 9.110 euro, iva compresa.