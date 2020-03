Asl 3: pazienti diabetici, consulti telefonici

Dall’ufficio stampa dell’Asl 3 riceviamo e pubblichiamo@asl3.liguria.it



A partire da oggi , lunedì 23 marzo, Asl3 attiva un nuovo servizio telefonico per l’utenza. Dopo il filo diretto con lo specialista per le donne in gravidanza e gli sportelli di ascolto per genitori con figli in età scolare per la disabilità, arriva il call canter per i pazienti diabetici. Il Reparto di Diabetologia di Asl3 è infatti a disposizione attraverso un supporto ambulatoriale telefonico per fornire informazioni utili sulla gestione della terapia a casa.

Il team di specialisti è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 al numero dedicato 010 849 2612

“E’ essenziale – spiega Enrico Torre, Direttore della SC. Endocrinologia e Diabetologia Asl3 – che, durante questa emergenza, il paziente con diabete possa avere il supporto informativo dei nostri specialisti qualora dovessero emergere problematiche sulla gestione della terapia a casa. Gli esperti attraverso un colloquio telefonico personalizzato forniranno tutte le indicazioni utili al controllo della terapia. In questo momento – conclude Torre – il nostro reparto è impegnato in prima linea nell’Unità di crisi del Coronavirus e nelle visite ambulatoriali indifferibili, segnalate dal medico di famiglia. Questo che offriamo è un ulteriore sforzo per essere vicini ai nostri pazienti giorno per giorno e aiutarli fino a che la situazione non si normalizzerà”.