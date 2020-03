Sestri: controllo delle autocertificazioni

Una bellissima Sestri Levante da cartolina: senza turisti. Per il momento nessuna denuncia; anche se devono ancora rientrare in sede le pattuglie della polizia municipale dislocate sul territorio per contrastare la presenza di persone fuori di casa senza averne titolo.

Ricordiamo che i controlli vogliono evitare incontri che possono favorire e sviluppare il contagio. Si può uscire da casa solo per fare la spesa, eseguire pratiche mediche o per lavoro.

La polizia locale ha controllato anche la veridicità delle autocertificazioni fornite dalle persone che erano in strada.