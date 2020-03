‘Santa’ – Golfo Paradiso: “Via gli untori del weekend”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Matteo Rosso, Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

“Basta agli untori del weekend in Liguria” è questo il grido d’allarme che lanciano gli amministratori di Fratelli d’Italia del Golfo Paradiso e del Tigullio che pretendono il rispetto del decreto legge del Governo e stanno valutando l’utilizzo delle telecamere per il controllo del territorio contro gli irresponsabili turisti del week-end.

Gli amministratori di Fratelli d’Italia si uniscono in un grido di allarme su un comportamento irresponsabile al quale stanno assistendo in queste ore: l’arrivo dei proprietari delle ‘seconde case’ il venerdì per poi ripartire il lunedì. “Questo comportamento è illegale oltre che irresponsabile e non possiamo starcene in silenzio e subire – dicono all’unisono – un comportamento che mette a rischio i grandi sforzi contro il contagio dei nostri concittadini che, invece, restano chiusi in casa. Chiediamo al Governo l’applicazione di quanto emana e di non lasciarci soli sul territorio – aggiungono gli amministratori di Fratelli d’Italia – perché qui siamo tutti i giorni a reggere una diga mettendo tappi a crepe e buchi che si aprono ogni momento”.

“La maggioranza degli amici che hanno una seconda casa in Liguria hanno un atteggiamento serio e responsabile – commenta Alberto Campanella, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Tursi – infatti chi sta vivendo la Liguria da diverse settimane ha già affrontato il periodo di quarantena in casa e sono ben accetti in quanto il loro atteggiamento è (stato) responsabile e non portano alcun pericolo ai nostri cittadini. Purtroppo, in questi giorni, ho visto che a Santa Margherita ci sono molti altri che, invece, scendono per trascorrere il fine settimana per poi fare ritorno nella loro residenza. Questo atteggiamento non solo è contro la legge, ma è proprio irresponsabile e va contro il buon senso civico”.

A Campanella fa eco il vicesindaco di Pieve Ligure Stefano Baggio che conferma quanto detto: “anche qui a Pieve – conferma Baggio – assistiamo ad alcuni comportamenti che possono mettere a repentaglio la popolazione, difatti abbiamo deciso di chiudere l’accesso agli scali a mare e limitare l’utilizzo delle tante e panoramiche strade pedonali ai soli residenti che si recano nelle loro abitazioni in quanto vi era un uso improprio. Per quanto riguarda i trasferimenti nelle seconde case per il week end abbiamo confermato l’assoluto divieto a tutela dei nostri concittadini”.

Anche a Recco la situazione è la stessa e il Sindaco Carlo Gandolfo sta valutando quanto gli è possibile fare per tutelare i recchelini da chi li mette in pericolo. “Già ho fatto diversi appelli al buon senso, ma quando il buon senso non c’è allora bisogna intervenire per proteggere i cittadini di Recco. Trovo irresponsabile – continua il primo cittadino di Recco – in questi giorni di emergenza per il Covid19 lo spostarsi da una zona all’altra del Paese. Così non solo si contravviene ai decreti del Governo, alle ordinanze della Regione Liguria e del Comune, ma si facilita la diffusione del contagio”.

Si unisce a Gandolfo il Sindaco di Sori Mario Reffo “noi a Sori al momento abbiamo un solo caso di Covid19 e la situazione è stabile, ma ho dovuto ripetere e far ripetere che nessuno deve uscire e adesso che vedo come i soresi hanno preso coscienza della situazione e stanno al sicuro in casa, non posso permettere che l’incoscienza dei pochi metta a repentaglio i molti. Noi abbiamo la fortuna di poter bloccare gli accessi alla città con due sole macchine, ma non voglio usare questa estrema ratio e quindi chiedo al Governo di non lasciarci soli, noi qui a Sori tra malattia e tutela del personale abbiamo la polizia locale ridotta ad un solo agente per mezza giornata. O il Governo ci aiuta o faremo da soli”.

“Chiederò al Sindaco Brisca di fare rispettare la legge controllando accuratamente e severamente la situazione – commenta la consigliera di minoranza a Bogliasco Anna Ion Scotta – in particolare nei casi di case che sono state aperte solo nel fine settimana, giustamente segnalati da concittadini preoccupati. Sino ad oggi il Comune ha comunicato in maniera poco trasparente riguardo all’entità del contagio, oggi non possiamo più permetterlo. Mi farò portavoce di tutti quelli che, bloccati in casa nel rispetto delle regole, non possono manifestare la loro rabbia quando vedono i loro sforzi vanificati da pochi irresponsabili”.

Anche se non come amministratori, ma come semplici cittadini, chiedono il rispetto delle regole dettate dal Governo il già assessore della città Metropolitana Roberto Cella, il fondatore dell’associazione ‘Amici di Giorgia Meloni del Tigullio’ Roberto Zappetti e Stefania Zampatti prima dei non eletti al consiglio comunale di Rapallo.

Anche loro nel Tigullio chiederanno maggiore attenzione a questa forma di turismo scellerata e chiederanno ai Sindaci del Tigullio e delle sue valli maggiore tutela dei cittadini ed il rispetto delle regole.

“Non capisco proprio come si possa pensare di andare in giro per l’Italia mettendo a repentaglio la vita altrui – commenta il consigliere regionale e medico di Fratelli d’Italia Matteo Rosso – è un atteggiamento vile e incivile. Ogni giorno sono in contatto con gli operatori sanitari liguri che rischiano la loro vita è quella dei loro famigliari per assistere i nostri malati e sapere che c’è gente che viene qui a fare il fine settimana come se nulla fosse credo sia un insulto al loro sacrificio”.

Gli amministratori di Fratelli d’Italia chiedono a gran voce che sia impedito, anche con l’ausilio dell’esercito e della polizia, l’ingresso in Liguria per il turismo del fine settimana.