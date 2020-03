‘Santa’: Docks Lanterna ringrazia i suoi operatori

Da Docks Lanterna, azienda genovese di servizi integrati per l’ambiente operante in diversi comuni liguri e piemontesi, riceviamo e pubblichiamo

Docks Lanterna esprime solidarietà e vicinanza a tutte le persone che sono state colpite dal contagio del Coronavirus e a coloro che stanno fronteggiando in prima linea l’emergenza sanitaria. Nel nostro piccolo, oltre a non fermarci e a continuare a svolgere i servizi di igiene urbana legati alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti, nei Comuni in cui operiamo, fin dall’inizio dell’emergenza i nostri automezzi sono intervenuti per svolgere sanificazioni e disinfezioni di strade, aree pubbliche, luoghi di aggregazione, scuole ed ospedali. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri operatori e collaboratori che ogni giorno lavorano sul territorio in questa difficile situazione.