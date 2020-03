‘Santa’: 5 positivi in più rispetto a ieri; 11 persone denunciate

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

I numeri che riguardano Santa Margherita Ligure comunicati dalla Asl4 sono: 7 positivi, 5 in più rispetto a ieri tutti in casa; si sommano ai due precedenti di cui 1 in casa e uno ospedalizzato a Sestri Levante. In sorveglianza attiva ci sono 18 persone (3 in più di ieri).

Il Sindaco Paolo Donadoni ha firmato una nuova ordinanza valida sul territorio comunale. Si basa sull’unica cosa che funziona per evitare i contagi: limitare i contatti e le uscite. Anche per fare la spesa.

Le Forze dell’Ordine, solo nella giornata di oggi, hanno denunciato 11 persone. Continuano a controllare più volte al giorno che negli esercizi commerciali, locali al chiuso in cui necessariamente si recano le persone, vengano rispettate le norme di sicurezza. In giro oggi non c’era praticamente nessuno.

Oggi è la prima domenica di primavera! Le chat delle scuole sono bollenti tra compiti e consigli… Insegnanti, genitori e alunni stanno dimostrando un impegno e una sensibilità unica. Vogliamo gratificarli tutti con i disegni dei bambini dell’asilo di San Siro, ce li hanno mandati e li abbiamo messi su fb.