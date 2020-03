A Recco l’ultima denuncia è di ieri quando i carabinieri hanno fermato una persona sul lungomare dove non aveva motivo di essere. I controlli della polizia municipale sono proseguiti questa mattina e nel pomeriggio. Il sindaco Carlo Gandolfo spiega: “Al momento non ho notizia di nuove denunce. La città è deserta. Credo che le persone abbiano finalmente capito che si deve stare a casa per evitare il diffondersi del contagio”.

