RASSEGNA STAMPA. Lotta ai contagi, isolarsi a casa

Oggi, domenica 22 marzo, auguri a Lea. Mercati settimanali: annullati. Giornata dell’acqua. Santi protettori: per chi ha foruncoli: San Claudio (6 giugno). Parole: decapitare (uccidere recidendo il capo; in senso figurato annientare i vertici in genere di associazione a delinquere).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Carabiniere positivo, è il primo (e speriamo ultimo ndr) nel Tigullio”; a Borzonasca pane e latte solo su prenotazione”; “No alla spesa a singhiozzo, a Rapallo controlli”; “Merce consegnata a domicilio, come comportarsi”; “Spiagge, lungomare, sentieri, le aree interdette”; “Oggi tanti supermercati chiusi”; “Il virus ha già bloccato importanti opere pubbliche”; “Costretta a casa dopo il tour in moto in Oman”; “Esame di maturità modificata (ma al momento è un’ipotesi ndr.)”; “La scuola non sarà più la stessa”; “Tanti gli eventi a forte rischio o già annullati”; “Xian, il negoziante che doma mascherine agli anziani”; “Qui clienti disciplinati”; “Rio Marsiglia, boom di rifiuti per le seconde case”; “Le attività chiuse su Google”; “Giornalista chiavarese a Londra ed emergenza Covid”; “Guardiamo le cose belle che sono dentro e fuori noi”; “L’edicolante di Uscio: consapevoli di dare un servizio importante”. Amen.