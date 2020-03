La polizia municipale, coordinata dal comandante Fabio Lanata in stretta sinergia con l’assessore Franco Parodi, continua il suo controllo su tutto il territorio. Le misure ancora più stringenti di questi giorni stanno dando i risultati sperati, non abbassiamo la guardia per il bene di tutti.

Nel pomeriggio due escursionisti non rapallesi, sono stai intercettati mentre salivano lungo i sentieri “vietati” al Santuario di Montallegro; sono stati denunciati.