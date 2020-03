Morto Pietro Gambolato, esponente della sinistra

E’ morto Pietro Gambolato, 88 anni, storico esponente della sinistra genovese. Deputato dal 1972 e al 1983, vice sindaco di Genova Fulvio Cerofolini; assessore regionale con Romano Merlo e Claudio Burlando.

Uomo di grandi intuizioni era stato tra i primi a capire le possibilità di Genova in campo turistico e a credere nel Porto Antico dove per altro ha abitato a lungo in via Mura di Malapaga e dove teneva ormeggiata la barca, unico hobby che si concedeva. I funerali, secondo le regole in atto, si svolgeranno privatamente.