Lettere/ “Uffici chiusi, per me la casa è una prigionia”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

L’ufficio e il lavoro a volte sono un’alternativa alle delusioni casalinghe; nascono simpatie e rapporti di amicizia. La chiusura temporanea degli uffici, l’impossibilità di uscire da casa e tanto meno usare l’auto per trasferirsi in altri comuni, può stringere il cuore. Soprattutto se in casa il marito è incollato davanti al computer o alla televisione e si preoccupa solo del menu servito a tavola; fortunatamente, in questo caso, c’è il covid-19 che obbliga a mantenere comunque le distanze di sicurezza. Il tempo passa a fare la spesa, cucinare, rassettare la casa, leggere.

Usando questo stesso mezzo desidero rivolgere un saluto a chi, in ufficio, mi offre un’alternativa di vita; la prudenza me lo sconsiglia perché non voglio metterlo in difficoltà; attraverso il vostro sito so che il mio messaggio raggiungerà la persona. Vi ringrazio quindi se vorrete pubblicarla; ve ne sarei grata.