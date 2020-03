Elezioni: forse a ottobre; e il virus spariglia le carte

Della data delle elezioni regionali non si è mai parlato. Il referendum per il taglio dei parlamentari è però slittato a data da definirsi, compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. E’ probabile che il rinnovo del Consiglio regionale si effettui nella stessa data. Toti e l’attuale Consiglio resteranno quindi in sella almeno cinque mesi in più.

Un periodo in cui il mondo sembra rapidamente cambiare e in cui il coronavirus spariglia le carte della politica.

Accantonata di fatto la campagna elettorale, in Liguria sembra che il Pd abbia superato la Lega e si imponga come primo partito. L’andamento della stessa pandemia potrà influenzare i risultati. Se al momento di andare alle urne la situazione si avvierà alla normalità sanitaria, potrebbero avvantaggiarsi i partiti al governo; ma a condizionare l’elettorato sarà anche il fattore economico.

Lo stesso quadro dei candidati che oggi sembrano in lizza, potrebbe cambiare con possibili defezioni.