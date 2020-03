Nuova ordinanza in vigore da oggi emanata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’Interno.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative,di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.