Covid: tempi lunghissimi; unica difesa l’isolamento

In un mese sono cambiate tante cose. I cinesi da untori sono diventati i salvatori; gli invocati turisti si sono trasformati in ospiti inopportuni. La speranza di metterci il Covid alle spalle in breve tempo si rivela un’illusione. I tempi di questa pandemia presa all’inizio sottogamba, fidando riguardasse solo la Cina, saranno lunghissimi; certezze non ce ne sono: c’è chi azzarda un anno, chi due. Le conseguenze drammatiche; non solo sotto l’aspetto umano, ma su quello occupazionale ed economico; in tempo di crisi la salvezza era costituita dall’emigrazione oggi improbabile.

oel terzo millennio e nell’era informatica nessuna poteva presagire una simile catastrofe. Anzi no, qualcuno l’aveva prevista e su questo tema si costruiscono tesi suggestive che, supponiamo, saranno materia di discussioni, opere letterarie e polemiche che esploderanno appena la pandemia si attenuerà.

intanto ieri Giuseppe Conte, sintetizzando le richieste di sindacati, imprenditori e regioni, ha deciso che le attività, non assolutamente necessarie, debbano bloccarsi. Restano aperti gli esercizi commerciali, farmacie, trasporti, banche, assicurazioni. Insomma l’Italia è bloccata; tutti a casa perché ognuno è responsabile della propria salute e isolarsi è l’unica arma possibile contro il contagio.