Camogli: oggi a San Prospero la benedizione alla città

I padri benedettini olivetani del monastero di San Prospero a Camogli, continuano a far sentire la Chiesa vicina ai fedeli, attenzione importante in questo particolarissimo momento. Dopo le precedenti cerimonie religiose di venerdì con la Via Crucis e ieri, festa di San Benedetto, con la messa cantata, a porte chiuse, e al termine benedizione della città dal sagrato con la reliquia di San Benedetto, oggi alle 17 canto del vespro; al termine benedizione della città dal sagrato con la reliquia della Madonna e la richiesta di intercedere per fermare il contagio.

Le reliquie, conservate nel monastero, sono antichissime oltre che preziose ed appartenevano a padre abate Giovanni Schiaffino, fondatore del monastero.

Le iniziative per far sentire la Chiesa accanto ai fedeli, alle loro ansie, per dare loro speranza.