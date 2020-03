Camogli: “Oggi ricovero di persona con sintomi virus”

Dal sindaco di Camogli Francesco Olivari riceviamo e pubblichiamo

Oggi non ci sono giunte nuove segnalazioni da parte Asl3: i casi di nostri concittadini positivi restano sempre due.

Tuttavia siamo a conoscenza di un caso di ricovero nella giornata odierna. Si tratta di una persona che presentava sintomi del virus. Siamo in attesa di riscontri da parte dell’Asl sulla positività o meno.

Nel frattempo con polizia municipale e forze dell’ordine siamo in contatto con il familiare convivente attualmente in isolamento preventivo.

Non appena avremo dati certi, sarà mia cura informarvi.

A tutte le persone e ai loro familiari vanno i miei migliori auguri e la vicinanza di tutti noi.

Anche oggi sono proseguiti i controlli da parte della polizia municipale e i presidi della Protezione Civile. Grazie a entrambi per impegno e dedizione!

Sono state riscontrate pochissime presenze sul territorio e questo mi rende fiducioso che tutti abbiano recepito le norme.

È importantissimo che tutti teniamo duro e continuiamo così!