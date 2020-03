Virus: Liguria Popolare invita a restare a casa

Da Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

Emergenza Coronavirus: Liguria Popolare invita le persone a restare a casa con 42 foto per testimoniare l’importanza di rispettare le misure governative

Liguria Popolare ha scelto di aderire alla campagna #Iorestoacasa lanciata dal Presidente e Consigliere regionale Andrea Costa.

42 foto per testimoniare l’importanza di seguire le misure governative atte a contrastare il diffondersi del Coronavirus. In che modo? Rispettando i provvedimenti e rimanendo all’interno delle proprie abitazioni!

In mezzo alle foto di Liguria Popolare, oltre al leader Andrea Costa, possiamo scorgere alcuni dei volti simbolo del partito come i Consiglieri regionali Gabriele Pisani e Vittorio Mazza, Sindaci e amministratori che vanno da Ventimiglia a Sarzana.

Tutti loro hanno scelto di lanciare un messaggio forte in questo momento di difficoltà “#Iorestoacasa, ognuno di noi faccia la sua parte. Ora!”