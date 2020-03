Sull’autocertificazione: “..vado a comprare droga”

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

Continua il lavoro della Polizia di Stato per controllare e denunciare le persone, per inosservanza al decreto DPCM 9 marzo 2020, che non capiscono che solo stando in casa si può vincere il virus. Qui di seguito alcuni casi degni di nota:

Ore 16.20, via Burlando: una pattuglia della Questura sorprende un cittadino della Guinea di 32 anni alla fermata dell’autobus di via Burlando. Il giovane ha cercato di giustificarsi dichiarando di essere andato a trovare un amico per poi cambiare versione dicendo di averlo incontrato a Brignole per caso e di aver preso l’autobus con lui solo per scambiare due chiacchere. Denunciato

Ore 16.15, via Balbi: gli uomini del Commissariato Prè si imbattono in un 26enne genovese, con tanto di autocertificazione compilata con la dicitura: “vado a comprare dello stupefacente!!??…” In effetti il giovane aveva con sé una bustina contenente 11 gr di cannabis. Denunciato e segnalato come assuntore alla Prefettura.

Ore 17.00, via Prè: sempre gli agenti delle volanti intercettano in via Prè un genovese di 28 anni, residente a Rivarolo, in giro nel centro storico senza motivo. Denunciato

Ore 00.50, via Pieragostini: una volante della Questura sorprende un 26enne colombiano di ritorno da una cena a casa di amici poiché a suo dire era snervato dalla permanenza domiciliari imposta dal Governo. Denunciato.

Ore 01.00, piazza Masnata: gli agenti del Commissariato di Cornigliano trovano un marocchino di 22 anni ed genovese di 21 anni, seduti a fumare su di una panchina, entrambi residenti in un altro quartiere. I due giovani hanno anche ammesso di essere lì per sfruttare la line Wi-fi del comune di Genova. Per i due “navigatori” è scattata la denuncia.