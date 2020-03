Un carabiniere in servizio alla caserma di Sestri Levante, è risultato affetto da virus; è in buone condizioni ed è confinato presso la propria abitazione in Val Petronio. Sembra che sia stato contagiato durante una visita nel Piacentino per trovare un familiare. La caserma di via Val di Canapa a Sestri Levante è stata sanificata.