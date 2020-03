RASSEGNA STAMPA. La quarta vittima è un uomo di Carasco

Oggi, sabato 21 marzo, auguri a Benedetto. Primo giorno di primavera. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori, per i combattenti: San Deausio (7 marzo). Parole: avviluppare (avvolgere tutto attorno in modo rapido e spesso provvisorio; avvolgere con indumenti; circondare).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XXI. Coronavirus: “Quarta vittima nel Levante; dieci in terapia intensiva”; “Case di riposo, nessun positivo”; “Noi medici non protetti, veicolo di contagio”; “Ecco le pattuglie di protezione civile”; “Tre figli a scuola a distanza”; “Ho investito i risparmi per aprire la trattoria ora chiusa”; “Ho vissuto la guerra, mai una cosa così”; “Da casa si lavora di più, ma i ragazzi ci mancano”; “Sono solo nel raggio di chilometri, tre clienti al giorno”; “I 600 euro non servono il governo trovi il modo di farci lavorare”; “Il Comune di Sestri paga pernottamenti a medici e infermieri in prima linea”; “Chiusi i sentieri e le spiagge”; “Da Arinox 180.000 euro all’Asl”; “Festeggia i 78 anni del nonno; brindisi separati da un vetro”; “Il sindaco Donadoni racconta le favole della buona notte su facebook; “Il coranavirus fa vendere più giornali, la gente vuole essere aggiornata”; “I pescatori rallentano, ma non si bloccano”; “Il Villaggio del Ragazzo non chiude”; “Supermercati chiusi domani a Carasco”; “Kit per smaltire i rifiuti a chi è in quarantena”. Amen