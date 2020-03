Rapallo: cosa fanno i consiglieri a casa, serie di filmati

Nuova iniziativa del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Per invitare i cittadini a restare a casa non legge loro favole come il suo collega di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, ma propone a modello ciò che fanno i membri della sua maggioranza. Elisabetta Ricci confeziona le introvabili mascherine: il che rappresenta il massimo.

Di seguito il posto del sindaco.

“Inizia questo pomeriggio una rassegna di brevi video “tutorial” realizzati da alcuni assessori e consiglieri del comune di Rapallo, che dalle loro abitazioni vi suggeriscono come occupare il tempo restando a casa!

Desidero ringraziare tutti coloro che si sono messi in gioco in ruoli non proprio abituali, per dare il loro contributo in quest’emergenza, e aggiungo che avere una squadra (amministrativa e politica) forte e compatta è per me un concreto supporto in un momento cosi delicato.

#iorestoacasa e guardo il video della consigliera Elisabetta Ricci su come fare le mascherine protettive, con la fondamentale collaborazione di Mamma Anita!

Ricordiamo che queste mascherine servono per limitare lo scambio di particelle di saliva e devono esse utilizzate una sola volta e poi lavate accuratamente, sarebbe bene utilizzare un tessuto pesante, nel video viene mostrato quello che aveva in casa Elisabetta.

Ovviante non sostituiscono i presidi medici come le mascherine FFP2 o FFp3.

In ogni caso è fortemente consigliato di coprirsi bocca e naso.

“Questo è un modo per valorizzare i miei assessori e consiglieri sempre presenti per la città e dare qualche consiglio tenendo compagnia alle 15.500 persone che seguono ogni giorno i miei canali social” -dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco.

IMG_7597