Rapallo: contagio in agguato, controlli per evitarlo

Gente a prendere il sole su terrazzi e poggioli. Il sole di primavera è una irresistibile calamita. Il virus è in agguato, colpisce sempre di più e la speranza che arrivi il picco a cancellare il contagio è un’illusione.

I nuovi divieti tendono a scoraggiare gli incontri e il sovraffollamento che nel fine settimana si erano verificati non solo su spiagge e lungomare, ma anche sulla rete sentieristica.

A Rapallo il sindaco Carlo Bagnasco è partito questa mattina con il comandante della polizia locale Fabio Lanata; obiettivo: verificare se la macchina per far rispettare le regole, e quindi evitare contagi, funziona.

Primo passo allo svincolo autostradale dove sono stati bloccati oltre trecento automobilisti in arrivo, sanzionandone almeno il 10 per cento perché non avevano motivo per entrare in città; altra tappa ai supermercati per verificare il rispetto delle distanze tra le persone in coda. Gravissimo errore, come avverrà domani a Carasco, la chiusura dei supermercati, perché ciò provoca un sovraffollamento in vista della chiusura. “E’ consigliabile evitare gli assembramenti – consiglia Bagnasco – andando a fare la spesa nei negozi”.

Altra visita a San Bartolomeo zona di transito di molti escursionisti. Restano da controllare le zone a mare e le spiagge che oggi appaiono e devono restare un miraggio.