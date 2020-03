Politica: “Senza Europa anche Rapallo sarebbe in difficoltà!”

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Siamo un grande Paese, siamo Europei!

Il circolo PD di Rapallo condivide appieno e diffonde il comunicato del nostro vice segretario nazionale Andrea Orlando, cogliendo l’occasione per fare i migliori auguri di pronta guarigione e ripresa sia a Lui che al nostro caro segretario Nicola Zingaretti.

Da Bruxelle una buona notizia, la sospensione del patto di stabilità. Grazie alla credibilità del nostro Governo l’Europa si è mossa.

Adesso tutti insieme per ricostruire, per uscire al più presto da questa crisi , lavoriamo per far sì che le prossime scelte europee vadano nella stessa direzione.

