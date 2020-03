Le ricette di Renzo Bagnasco: torta pasqualina (quella vera)

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Torta pasqualina, quella vera

Ingredienti: 1 kg di bietole, 5 uova, 40 gr di burro, 50 gr di grana, 3 mazzetti di maggiorana, 1 cagliata (prescinsêua), 2 bicchieri di panna da cucina, sfoglie reperibili in commercio, olio evo, farina, pepe e sale.

Esecuzione: lavare e pulire le bietole, togliere loro le coste e poi scottarle in acqua salata e, una volta colate, listellarle, unirvi il grana, il burro e la maggiorana amalgamando il tutto; ricoprire un tegame da forno unto d’olio e appena spolverata di farina, con una sfoglia sin oltre i bordi, stendervi il amalgama spianandolo e ricoprendolo di fiocchi di cagliata. Ricavarvi 4 fossette nelle quali versarvi ognuna un uovo intero e salare. Ricoprire ora con più sfoglie possibili tirate sottili con il matterello, ungendole con poco olio a che non si attacchino e richiuderle ai bordi comprimendole e unendole alla prima sfoglia; unta la superficie, infornarla a 180 gradi per circa un’ora.

La Pasqualina, quando era la regina del torte salate, veniva ricoperta da ben 33 sfoglie di pasta sottilissima, tante quanti gli anni di Nostro Signore; sull’ultima si realizzavano, con un filo di pasta, le sigle del capo famiglia e, prima di essere infornata, con una cannuccia si insufflava aria fra le singole sfoglie preventivamente unte per facilitarne il distacco durante la cottura. Cotta appariva come ricoperta da una cupola tanto si gonfiavano le sfoglie insufflate. Una precisazione: la vera Pasqualina non poteva contenere carciofi perché all’epoca i primi utilizzabili erano quelli di Albenga che maturavano a maggio, il mese successivo alla Pasqua. L’altra che invece li contiene si chiama infatti “torta di carciofi”. Oggi però tutto è diverso; all’epoca dalla Sardegna importavamo solo capretti e caci.

Con questo, cominciamo oggi a suggerire il primo dei tre piatti che comporranno il menù di Pasqua: la Torta Pasqualina, le Lattughe ripiene e i Cavagnetti.