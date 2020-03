Lavagna: anche ‘Officina’ invita a restare a casa

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri di Officina Lavagnese, riceviamo e pubblichiamo

Di fronte alla sempre crescente emergenza coronavirus, che neanche oggi si è attenuata, e viste le doverose restrizioni da parte di tutte le Istituzioni, Officina Lavagnese sente doveroso unirsi all’Amministrazione comunale e chiede ai Lavagnesi e a tutti gli Italiani di rispettare le nuove regole!

Ringrazia chi è in prima linea a fronteggiare questo nuovo flagello, chi lavora per difendere la nostra salute o per procurare le necessità primarie e chiede a tutti e di stare a casa!