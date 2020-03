Covid: il grazie dei Vigili del fuoco al personale sanitario

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo



I Vigili del Fuoco di Genova hanno voluto consegnare una lettera di ringraziamento al personale sanitario degli ospedali Evangelico, Villa Scassi, Galliera e San Martino, impegnati nell’assistenza ai malati covid-19.

Come operatori del soccorso, siamo consapevoli, degli sforzi in corso come qualcosa di eccessivo anche rispetto alle condizioni di straordinarietà che possono accadere.

A loro è andata la nostra riconoscenza, come Vigili del Fuoco, come genovesi, come cittadini italiani,

A questo link il video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/skYBZJtrGqjyYGW