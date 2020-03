Covid: “Gratitudine ai farmacisti, sempre in prima linea”

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

Voglio personalmente congratularmi per questa utilissima iniziativa della Regione Liguria che permette di semplificare la vita a molti cittadini, in particolar modo ai meno giovani.

In queste settimane, estremamente difficili per tutti, è certamente molto importante poter limitare allo stretto necessario le uscite da casa pur mantenendo dei servizi così indispensabili.

Contemporaneamente un doveroso e forte pensiero di gratitudine va a tutti i farmacisti e al personale addetto che, nonostante i rischi per la propria salute, garantiscono un servizio altamente efficiente.