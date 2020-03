L’ultima ordinanza che tende a limitare le presenze fuori casa, a Carasco prevede il divieto di percorrenza di tutti i sentieri ed in particolare la strada pedonale “da via San Giuseppe al Campanello e Castello di Rivarola, compresi gli accessi agli stessi”. Inoltre il raggio percorribile all’esterno della propria abitazione per portare i cani a fare i bisogni, è di cento metri.