Camogli: perché e quanto resterà chiuso il cantiere?

Ieri il cantiere di Camogli per la realizzazione di box privati interrati è stato riaperto; momentaneamente per prelevare alcune attrezzature. Il che potrebbe evidenziare che la ditta non ha smesso di lavorare, ma lo fa altrove. Se questo è vero, sarebbe interessante sapere perché ha smesso di operare nel cantiere di Camogli, se c’erano difficoltà e se queste potevano essere superate. Soprattutto quanto durerà lo stop al cantiere e quanto tempo in più i camogliesi dovranno subire gli attuali disagi.

Il mezzo che ha prelevato le attrezzature