Zoagli: pipì cani e footing, solo entro 200 metri da casa

Il commissario prefettizio di Zoagli Ornella Sansalone, ha firmato un’ordinanza, la prima del genere, in cui precisa i vani possano essere portati a fare “il giretto” ma a non più di 200 metri di distanza da casa; stessa cosa per chi fa footing. L’ordinanza dispone anche la chiusura di diversi luoghi tra cui i cimiteri. Di seguito il testo dell’ordinanza e dei provvedimenti:

• il divieto di utilizzo dei giochi e delle attrezzature nelle piazze e vie pubbliche;

•il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;

• il divieto di passeggio con animali di compagnia per le loro esigenze fisiologiche, e/o attività sportiva in luogo pubblico, oltre il limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone .

• di chiudere all’utenza i Cimiteri, al fine di evitare assembramenti di persone. L’ingresso sarà consentito solo per le tumulazioni programmate alla presenza d un numero ristretto di persone; SI

Rammenta inoltre che ai sensi DPCM 8 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 11 marzo , recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”, gli spostamenti delle persone sono ammissibili solo nei casi previste di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità documentate, motivi di salute, rientro presso la propria residenza o domicili