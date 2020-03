Uscio: due sole persone in isolamento volontario

Da Giuseppe Garbarino, sindaco di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Aggiornamento situazione Covid-19

Situazione sanitaria: abbiamo due persone in isolamento domiciliare volontario, godono di buona salute e sono in contatto continuo con il medico curante e con Asl3.

Ricordiamo che l’attività motoria è consentita in prossimità del proprio domicilio e, naturalmente, rispettando le norme di sicurezza (distanza, evitare assembramenti).

Inoltre eventuali infortuni in luoghi non facilmente accessibili come i sentieri, che già normalmente comportano interventi di soccorso spesso lunghi e difficili, in questo momento, metterebbero in seria difficoltà i soccorritori già eccessivamente impegnati per la situazione di emergenza

Attraverso varie ordinanze e decreti le autorità competenti ci hanno comunicato come dobbiamo comportarci in questi momenti difficili e tutti dobbiamo collaborare a tenere in piedi le nostre comunità.

Ci sono persone che lavorano giorno e notte nelle strutture sanitarie facendo sacrifici enormi. A noi sono richiesti sacrifici sicuramente inferiori ma ugualmente importanti.

Si tratta di avere responsabilità, che oltretutto a questo punto non è facoltativa ma obbligatoria.