‘Santa’: supermercato dona disinfettante alla polizia locale

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Un supermercato ha regalato disinfettante per mani alla polizia locale. È successo questa mattina a Santa Margherita Ligure dove un rivenditore della catena Gulliver ha donato 27 confezioni di gel disinfettante al comune destinate agli agenti della municipale. “È il nostro modo di dire loro grazie – spiegano dal supermercato – non si stanno risparmiando e ci mettono tutte le loro forze per controllare il territorio”. Nella piccola cittadina del Tigullio – quasi 9 mila abitanti – i controlli quotidiani a persone e veicoli, tra polizia locale e carabinieri – sfiorano i 150 con una media di 4 o 5 denunciati ogni giorno.