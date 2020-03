‘Santa’: consegne a domicilio, servite 28 famiglie

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Primo report per il servizio di consegne gratuite a domicilio attivate dal comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con la cooperativa sociale Lanza del Vasto. Dal 12 al 19 marzo sono state 28 le famiglie assistite.

Dichiarano il Vicesindaco Emanuele Cozzio e l’Assessore Beatrice Tassara: “Il lavoro svolto dagli operatori in primis e dal Personale di coordinamento del servizio è molto prezioso pernla nostra comunità perché rivolto alle persone più fragili e in difficoltà. Per parte nostra, ad esito di una prima settimana con numeri importanti, cercheremo di lavorare su alcuni aspetti per ottimizzare il servizio e rendere più agevole il lavoro delle persone impegnate sul campo”.