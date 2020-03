Recco: le aree della città vietate a chi non vi abita

Prevenzione contagio coronavirus. Nuova ordinanza del sindaco di Recco Carlo Gandolfo. Vediamo i punti:

1 In ossequio all’ordinanza della Regione Liguria n 9 /2020 del 20 marzo 2020 ad oggetto:“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art, 1, lettera a) del DPCM 8/3/2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9/3/2020

sono individuati i luoghi seguenti ritenuti idonei a potenziali assembramenti, esclusi i residenti delle rispettive zone nell’esercizio delle attività necessarie previste dal DPCM del 9/3/2020 e i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo:

– Tutta la linea di costa, dell’arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti;

– Le vie Romagneno, via S.Francesco, lungomare Marinai d’Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta S.Anna, Corso Garibaldi, Lungomare Italia, via Cavour, via Mulinetti, Via Bordigotto;

– Tutte le aree verdi, le aree giochi, i giardinetti

– Tutte le strade carrabili, pedonali e sentieri collinari.

2. dalle ore 00.00 di sabato 21 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020 saranno vietati la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche nei luoghi predetti;

3. negli stessi giorni saranno vietati gli spostamenti delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le loro seconde case ubicate nel territorio comunale;

4. l’inosservanza all’ordinanza n. 9/2020 della Regione Liguria e alla presente ordinanza sindacale integra la fattispecie prevista dall’art. 650 del Codice Penale che punisce i trasgressori con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato;