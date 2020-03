Recco: la giunta si riunisce in “modalità a distanza”

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Proseguono, per quanto possibile, i lavori pubblici e di manutenzione già avviati sul territorio di Recco – settore guidato dall’assessore Caterina Peragallo – nel rispetto del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la diffusione del coronavirus. Sono in corso le opere per il rifacimento dei muri in via Polanesi, il cui recupero ripristinerà la regolare viabilità nella zona.

Sono in corso anche i lavori per la sistemazione della scala di collegamento tra via Punta Sant’Anna e Corso Garibaldi, la pavimentazione di via Punta Sant’Anna, i lavori di manutenzione dell’area retrostante il palazzo comunale.

La giunta Gandolfo, nella giornata del 19 marzo, ha deliberato il progetto esecutivo per i lavori di ripascimento della spiaggia centrale e della spiaggia dei frati, intervento realizzato con materiali di sovralluvionamento prelevati dalla foce del torrente, e la partecipazione al bando per il finanziamento dell’efficientamento energetico dell’impianto illuminotecnico nella Sala Polivalente.

La riunione amministrativa si è tenuta nella “modalità a distanza”. Attuando le indicazioni del DPCM del 16 marzo il sindaco Gandolfo ha emanato un decreto che prevede la possibilità di effettuare le sedute del governo della città in video conferenza.