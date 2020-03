Recco: “Il grazie della Croce Verde a chi ci aiuta”

Da Marco Filippo Bertagnon, presidente della Croce Verde Recco riceviamo e pubblichiamo

In questi tempi così bui per il nostro “Paese” a causa del Corona Virus, mi è duopo segnalare come presidente della Croce Verde importanti episodi di altruismo dimostrati nei confronti dei nostri militi.

L’associazione Demoa di Avegno con un gesto di generosità ha donato la somma di euro 300 per acquisto di dispositivi di protezione per i militi sapendo l’elevato numero di interventi e servizi (es. Consegna dei farmaci a domicilio) alla popolazione che stiamo effettuando in questo periodo e li ringraziamo di cuore perché sappiamo che si ricordano di noi nelle loro iniziative.

L’amministrazione comunale di Recco con il Sindaco si sono adoperati per aiutarci a superare le difficoltà nel reperire i DPI necessari per tutelare i militi negli interventi non solo infettivologici ma anche di routine, fornendoci parte degli stessi gratuitamente, siamo molto grati per la collaborazione e la disponibilità dimostrata.

I titolari del supermercato Ekom che hanno regalato una quantità importante di derrate alimentari (pasta ,sughi, acqua) per il pranzo e cena dei militi che consumiamo presso la nostra sede , li ringraziamo per la sensibilità dimostrata.

Ultimi ma non ultimi tutti quei concittadini che pur non essendo militi e soci hanno chiamato o si sono presentati presso la nostra sede rendendosi disponibili ad aiutarci nei servizi, tra questi tanti ragazzi disposti a dare parte del loro tempo per aiutare il prossimo, la meglio gioventù.

I nostri servizi per la popolazione non solo di Recco e Avegno ma di tutto il Golfo paradiso, sono effettuati in collaborazione con le Croci Verdi di Camogli, Ruta,Bogliasco che garantiscono il funzionamento dell’automedica 24 su 24 e la copertura del territorio per il primo soccorso con le croci Rosse di Uscio e Sori un grazie anche a loro per la collaborazione continua.

Cordiali Saluti

Il Direttivo Croce Verde di Recco-Avegno