Recco: “Grazie a chi è in prima linea e restiamo a casa”

Per rispetto del lavoro delle Istituzioni dal Governo, alla Regione e ai Comuni che sono chiamati in prima linea ad affrontare questa grave emergenza, senza precedenti, abbiamo scelto il silenzio.

Oggi lo interrompiamo per fare un plauso a tutto il personale sanitario e ausiliario degli ospedali, ai lavoratori dei supermercati, degli esercizi commerciali, degli enti pubblici e delle aziende private che continuano a prestare il proprio lavoro.

Vogliamo altresì, focalizzare l’attenzione, ringraziandoli, sui tanti volontari che prestano servizio nelle Pubbliche Assistenze spesso con pochi dispositivi di sicurezza perché non vengono forniti da ALISA in modo sufficiente. Talvolta cercano di acquistarli in proprio anche a prezzi quadruplicati, ma non sempre gli acquisti giungono a destinazione perché requisiti dai competenti uffici.

Le Pubbliche Assistenze, oltre i normali servizi di soccorso, in questa emergenza consegnano anche i farmaci e la spesa a casa, fornendo un utile servizio spesso di concerto con i servizi sociali dei Comuni.

Attraverso i nostri consiglieri regionali, facciamo presente questa situazione.

Anche con la collaborazione dei nostri rappresentanti nei Comuni cerchiamo di essere di supporto, aperti al dialogo e al confronto, alle Amministrazioni Comunali.

Infine ci uniamo all’appello #iorestoacasa.

Ognuno deve fare la propria parte rispettando le regole.

Insieme ce la faremo!