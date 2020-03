Recco: Café philo, domani staffetta filosofica in diretta streaming

Da Café philo Recco riceviamo e pubblichiamo

Domani, sabato 21 marzo, a partire dalle 10.00 e fino alle 22.00, una lunga diretta streaming in compagnia di filosofi ed intellettuali che ci aiuteranno a capire come affrontare questo momento di estrema difficoltà che tutti noi stiamo vivendo.

Un’occasione unica per parlare di solidarietà e di educazione civica, sentimentale e digitale con alcuni dei nomi più importanti del panorama culturale italiano: da Umberto Galimberti, che terrà una lectio, a Marco Montemagno, Paola Maugeri, Laura Campanello e molti altri.

Tra un intervento e l’altro, musicisti e cantanti creeranno siparietti musicali eseguendo quattro “concerti filosofici”. Tra gli artisti e i gruppi che hanno aderito all’iniziativa Giovanni Truppi, Vasco Brondi, La Rappresentante di Lista, AlbaChiara.

Aprono la lunga maratona online Andrea Colamedici e Maura Gancitano che spiegheranno i motivi che li hanno spinti, dopo il successo della Festa della Filosofia dello scorso gennaio alla Triennale di Milano, ad organizzare questa “festa online”.

Luca Mazzucchelli e Laura Campanello faranno un intervento sull’importanza di prendersi cura anche della sfera emotiva e psichica in situazioni di emergenza sanitaria. Sullo stesso tema parleranno anche Luigi D’Elia, Marco Filoni e Beatrice Mautino.

Marco Montemagno, Donata Columbro e Daniele Di Fausto faranno il punto sul futuro lavorativo che ci aspetta mentre Sofia Viscardi, Franco Boielli e Raffaele Alberto Ventura cercheranno di immaginare nuove prospettive nel dialogo tra le generazioni.

E poi, la filosofia nelle serie tv, l’educazione civica, digitale ed emozionale, la ricerca della felicità, la gestione psicologica delle difficoltà e degli ostacoli. Chiude la giornata Francesca Cavallo che racconterà alla platea virtuale alcune “storie filosofiche”.

Spiegano gli organizzatori: “Prendiamola con filosofia non è solo un modo di dire, vogliamo riempire quel metro di distanza con tutte le parole e le idee di persone che hanno fatto dell’etica, del corpo, dell’amore e della comunità, la prassi e il centro della loro speculazione filosofica. Vogliamo pensare quello che stiamo vivendo in modo critico e costruttivo per ripensare noi stessi e la nostra società”.

http://www.prendiamolaconfilosofia.it/#/#palinsesto

Programma

10.00 – 10.15

Perché una Festa della Filosofia on Line?

Andrea Colamedici e Maura Gancitano

Interviene Rossella Miccio – Presidente Emergency

10.15 – 11.00

Prendersi cura. Mantenere in salute la sfera emotiva e quella psichica in situazioni di emergenza sanitaria.

Luca Mazzucchelli, Pietro del Soldà e Laura Campanello

Modera Maura Gancitano

11.00 – 11.30

Professione Essere Umano

Paola Maugeri

Modera Maura Gancitano

11.30 – 12.15

Il futuro del lavoro

Marco Montemagno, Donata Columbro e Daniele Di Fausto

Modera Maura Gancitano

12.15 – 12.30

Lectio

Umberto Galimberti

Modera Andrea Colamedici

12.30 – 12.45

Concerto Filosofico

AbaChiara

Modera Sofia Viscardi

12.45 – 13.30

Le serie tv e la comprensione del mondo

Marina Pierri, Lucrezia Ercoli e Tommaso Ariemma

Modera Diego Passoni

13.30 – 13.45

Concerto Filosofico

Vicio dei Subsonica e Linda Messerklinger

Modera Andrea Colamedici

13.45 – 13.55

Cose che ho scoperto in quarantena

Pillola di Venti

13.55 – 14.40

Dialogo tra generazioni per immaginare il futuro

Sofia Viscardi, Franco Bolelli, Florencia Di Stefano-Abichain, Iris Ferrari

Modera Andrea Colamedici

14.40 – 15.10

Concerto Filosofico

Vasco Brondi

Moderano Andrea Colamedici e Sofia Viscardi

15.10 – 15.55

Divulgazione scientifica e filosofica in tempo di crisi

Barbascura X, Raffaele Alberto Ventura, Roberto Cighetti

Modera Maura Gancitano

15.55 – 16.25

Buone pratiche. Riflessioni e strumenti per affrontare la paura

Luigi D’Elia, Marco Filoni, Beatrice Mautino, Nicola Zamperini

Modera Maura Gancitano

16.25 – 16.55

Concerto Filosofico

Giovanni Truppi

Moderano Andrea Colamedici e Sofia Viscardi

16.55 – 17.05

101 esperienze di filosofia quotidiana

Roger-Pol Droit

17.05 – 17.50

Educazione civica, digitale, emozionale. Linguaggio, attivismo, filosofia

Vera Gheno, Sumaya Abdel Qader, Pietro Del Soldà

Modera Maura Gancitano

17.50 – 18.05

Il respiro del mondo

Erri De Luca

Modera Maura Gancitano

18.05 – 18.15

Free style

Lorenzo Jovanotti

Moderano Andrea Colamedici e Maura Gancitano

18.15 – 18.55

Lezioni di Felicità

Ilaria Gaspari, Simone Regazzoni, Paolo Mai, Emanuele Coccia

Modera Omar

18.55 – 19.00

5 cose da non dire alle persone con disabilità

Marina Cuollo

19.00 – 19.40

Diversity Inclusion

Esperance Ripanti, Irene Facheris, Jonathan Bazzi, Lorenzo Gasparrini

Modera Maura Gancitano

19.40 – 20.10

Storie per evadere: i podcast, la serialità e il potere della voce

Matteo Caccia, Pablo Trincia, Francesco Bono

Modera Maura Gancitano

20.10 – 20.25

Covid-19: la rivincita degli sfigati

Federica Cacciola

20.25 – 20.55

Venture Thinking

Franco Bolelli, Daniele Di Fausto, Marco Simoni, Marta Bertolaso, Lia Quartapelle

Modera Andrea Colamedici

20.55 – 21.25

Concerto filosofico

La Rappresentante di Lista

Modera Maura Gancitano

21.25 – 21.55

The Game

Alessandro Baricco

Moderano Andrea Colamedici e Omar Schillaci

21.55 – 22.05

L’intelligenza delle piante

Stefano Mancuso

Modera Andrea Colamedici

22.05 – 22.35

Roberto Saviano

Modera Andrea Colamedici

22.35 – 22.50

Addormentarsi con filosofia. Storie della buonanotte.

Francesca Cavallo