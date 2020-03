RASSEGNA STAMPA A tutto coronavirus

Oggi, venerdì 20 marzo, auguri ad Alessandra. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori, per i giuramenti: San Desiderio (23 maggio). Parole: isolamento (esclusione da rapporti o contatti con l’ambiente circostante, generalmente motivata da ragioni di sicurezza o incompatibilità; provvedimento igienico di segregazione di individui affetti da malattie infettive per impedire il contagio; l’impedimento di passaggio di energia sonora o di calore attraverso una parete; di correnti elettriche tra conduttori).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Crescono ancora i casi; decine di test in arrivo”; “Ipotesi ospedali da campo in colmata a Chiavari”; “Slot accese, sospesa licenza a tabaccaio di Chiavari”; “A Sestri la giunta si riunisce in streaming”; “Educatrici e addette alla refezione scolastica senza lavoro”; “Benzinai, calo del 70 per cento”; “Taxi, crollate le chiamate”; “Spesa a casa, arriva la mappa, già 1.500 iscritti”; “Radio Club Levante cerca volontari motivati da addestrare”; “Autisti Atp in trincea”; “Don Gastaldi vicino ai fedeli”; “Raffo, l’edicolante ottimista”; “Tata Fede racconta che c’è un virus monello”; “Torte consegnate a casa per la festa del papà”; “Pacchetti di mascherine anche per le famiglie di Recco”. Amen.