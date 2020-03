Rapallo: “Vietato raggiungere le seconde case”

L’ordinanza dovrà entrare in vigore prima della mezzanotte e, almeno, fino al 3 aprile. Anche il sindaco Carlo Bagnaco è al lavoro per fissare i punti salienti: “Il presidente della Regione Giovanni Toti ha emanato l’ordinanza (n° 9/2020) affinché ogni sindaco prescriva ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare relativa allo spostamento di persone fisiche; finalizzate ad evitare nuovi contagi”.

“In particolare – prosegue Bagnasco – dovremo individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali per assembramenti; l’ordinanza avrà vigore dalla prossima mezzanotte e le 24 di venerdì 3 aprile. In particolare Toti prescrive di vietare lo spostamento nello stesso periodo delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio presso le seconde case”