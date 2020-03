Rapallo: chiusura temporanea del Primo Intervento (2)

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che a far data dal giorno 21 marzo p.v. si procederà alla temporanea chiusura del Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Rapallo.

Tale provvedimento, indispensabile per fare fronte alle esigenze contingibili e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid – 19, resterà in vigore fino al perdurare dello stato di emergenza.

La decisione si è resa necessaria, in considerazione della grave situazione di emergenza coronavirus in atto, alla ridotta richiesta di prestazioni in tale servizio, stante le disposizioni ministeriali relative all’epidemia Sars Cov 2 e alla necessità di disporre di personale già formato per l’emergenza urgenza da destinare al DEA di I livello di Lavagna, ove è presente il Triage specifico per Covid-19.

Presso l’ospedale di Rapallo rimarrà operativo il fast track correlato alle urgenze oculistiche, a supporto del PS dell’Ospedale di Lavagna.

Si vuole tuttavia tranquillizzare la popolazione che, a supporto del territorio, è stato attivato il secondo Gsat (gruppo di sorveglianza attiva territoriale), composto da un medico e da 1 infermiere, che in caso di particolare sintomatologia correlata alla epidemia coronavirus è in grado di intervenire per la presa in carico della problematica sanitaria direttamente al domicilio previa chiamata alla centrale operativa 112.