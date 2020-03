Rapallo: nuove misure restrittive; targhe controllate

Tanti i Comuni oggi hanno assunto misure restrittive per convincere le persone a restare a casa. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è in attesa di conoscere il nuovo decreto Conte, di imminente pubblicazione, per evitare doppioni o norme contraddittorie. Sembra, infatti che Conte si opponga alla chiusura dei supermercati come stabilito a Carasco (non siamo in allerta rossa) e certamente il nuovo decreto prenderà misure in fatto di sport all’aperto e spostamenti nelle seconde case.

Bagnasco e la giunta stanno pensando anche di rilevare le targhe all’ingresso di Rapallo attraverso le telecamere per poi sanzionare chi viola il decreto e le ordinanze.