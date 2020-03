A Rapallo ha chiuso anche la “mensa dei poveri”. Con gran dispiacere dell’arciprete don Stefano Curotto, il presidio di via Muzio è stato costretto a sospendere il servizio, punto di riferimento di 32 persone. All’inizio dell’epidemia si era tentato di mantenere in vita la mensa con un cuoco volontario e pasti da asporto. Per diverse ragioni, non è più possibile. Don Stefano Curotto, sacerdote che non ama far sapere il suo prodigarsi a favore degli ultimi, continua in altri modi ad aiutarli.

Don Stefano Curotto in una foto d’archivio durante un suo intervento