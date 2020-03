Mentre la pandemia dilaga e non è ipotizzabile il suo picco, si fa sempre più strada l’idea che le scuole non riapriranno e per tutti gli allievi ci sarà una “promozione politica”. Gravissima colpa, nel terzo millennio e nell’era digitale, che la Scuola non fosse pronta ad affrontare lezioni on line; ora organizzate solo parzialmente, grazie alla disponibilità di docenti e famiglie.