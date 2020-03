Pandemia: ognuno è responsabile della propria salute

Basta accendere la Tv per sentirsi ordinare: “Dovete stare a casa”. Detta così sembra un castigo; un’istigazione agli spiriti ribelli a uscire da casa. Forse è questo il motivo per cui tante persone sono a zonzo senza dovere andare a lavorare, a curarsi o avere comprovate necessità.

Forse sarebbe meglio spiegare che ognuno è il custode della propria salute e che per farlo è necessario evitare i contagi e quindi incontrare altre persone che possono essere portatori asintomatici. Dire inoltre che è inutile restare a casa organizzando burraco con i vicini. Spiegare, e non ordinare che restare a casa non significa essere agli arresti domiciliari, ma in un fortino per difendere la propria salute.