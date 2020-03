Lettere/ “Io ‘foresta’, messa sotto processo”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)



È da settimane ormai che mi sento costantemente messa sotto processo perché appartenente, mio malgrado, alla categoria dei lombardi untori, invasori, irresponsabili e incivili (cito solo alcuni degli appellativi) … ogni storia è a sé, e vorrei raccontare la mia.

Prima che le cose precipitassero …. L’approdo in Liguria è avvenuto domenica 23 marzo, intorno a mezzogiorno, per il soggiorno che avevo in programma per il carnevale. Decisione presa per godere di un po’ di sole e aria buona (e in tempi non sospetti la cosa sarebbe rientrata nella normalità delle cose, essendo la regione a vocazione prettamente turistica) … ma non lo nego: nonostante all’epoca non fossero ancora state proclamate chiusure scolastiche, e si stesse solo cominciando a segnalare casi a Codogno e Lodi, ho pensato che andare via per aspettare lo sviluppo degli eventi non fosse insensato. Meglio prevenire che curare. Mi immagino di non essere stata l´unica, e non credo che all´epoca ci si sentisse realmente in pericolo o si potesse minimamente sospettare cosa poi sarebbe accaduto.

Una prima offensiva mediatica non tardò ad arrivare: con la sagacia e ironia che solo i liguri e i britannici possiedono, alcuni salutavano il corona virus portatore di incassi inaspettati, altri commercianti si dilaniavano nel dramma amletico Igea vs Dea Palanca, altri gridavano alla sventura e bancarotta imminente, e altri ancora commentavano le invasioni … guardandomi intorno non trovavo nulla di particolarmente diverso dalle altre settimane di carnevale … e tutto mi faceva sorridere un po’, anche se con amarezza.

I locali erano pieni di famiglie “vacanziere” e di giovani, invasori e autoctoni, che approfittavano della inaspettata pausa scolastica per una socializzazione primaverile anticipata.

Col passare dei giorni, si cominciò a parlare di zone rosse, di fuoriusciti da Codogno, di casi sospetti (verificati o meno); le polemiche sui media imperversavano la situazione si faceva più seria: venne presto dato l’annuncio di una seconda settimana di chiusura scolastica. Ma non ci si voleva capacitare: c’era chi parlava già di riprendere le attività, chi paragonava il virus a una banale influenza e chi inneggiava di voler tornare a vivere. E nella prima settimana di quaresima i politici italiani si facevano fotografare da località sciistiche, altri facevano l’aperitivo per rincuorare i cittadini.

Intanto sfollati tardivi raggiungevano, chi più impaurito chi meno, le consuete mete di villeggiatura, le seconde case, mentre altri dalla Liguria partivano per la programmata settimana bianca, peraltro sacrosantissima se non fosse per il maledetto virus … e lì sarebbero stati accerchiati da milanesi e co., con le stesse mire turistico-ricreazionali.

Nel frattempo i social locali impazzavano, con polemiche che trascendevano la situazione contingente e si tramutavano nella atavica diatriba “autoctoni” / “foresti” (e siamo nel 2020!) con relativo pot pourri di luoghi comuni, offese maliziose e ammiccamenti a malinterpretazioni e fraintendimenti. Per fortuna qualche amministratore ravveduto si riprometteva di non lasciare più spazio a tali diatribe. Siano benedetti i buoni propositi …

Poi arrivò lo scellerato fine settimana dell’otto marzo: oramai la gravità era chiara a tutti ma il bel tempo ebbe la meglio. Tutti in spiaggia, tutti in bicicletta, tutti sulle piste da sci.

Io in quei giorni mi rifiutai di uscire, mischiarmi alla folla, andare a cena, perché quella presenza irresponsabile mi irritava profondamente tanto che mi permisi di apostrofare qualche avventore in qualche negozio, che mi sembrava venisse da Marte e ci mancava poco sussurrasse nelle orecchie altrui.

E finalmente arrivò il decreto (e qui mi domando: non era meglio annunciarlo in settimana, un paio di giorni prima?), contemporaneamente anche in Liguria il giro di vite: coprifuoco post 18 per locali pubblici, chiusura delle strutture di ricezione turistica e il censimento di coloro che dalle zone rosse si erano spostati in Liguria, con relativa eventuale quarantena …

…. e quindi tutti a casa, di corsa, oppure no.

Dato quello che stava accadendo tornare a Milano sarebbe stata follia: oltretutto l’otto marzo ero ovviamente ben al di fuori della possibile incubazione …. quindi segnalai la mia presenza, nonostante fossi arrivata prima del termine. Evidentemente non sono stata l´unica a comportarmi così.

Nelle ultime lunghissime giornate mi è capitato di vedere coppiette in giro con la scusa della spesa (ah l’amore … stanno già reclusi in casa e non si separano nemmeno per comprar la pappa), di incenerire con lo sguardo chi sedeva al sole leggendo il Corriere, di aver “comprensione” per i “Vecchi del paese” che forse faticano più degli altri ad adattarsi. Ho visto commessi apostrofare affettuosamente qualche signore del luogo che faceva fatica a stare a casa, ho visto i giovani, prima restii, sparire pressoché completamente, e ho visto persone a zonzo che per sviare la polizia si mettevano in coda al negozio per “mischiarsi nella folla”.

Nel contempo, sono apparse lettere su giornali, poi rimbalzate sui social, che nuovamente mettevano sotto il riflettore milanesi e lombardi che comprerebbero indebitamente pesciolini, che non si sarebbero debitamente registrati, che non raccoglierebbero le deiezioni dei loro animali, ultimamente addirittura i più ligi hanno postato qualche “foto segnaletica” … a contraltare, altrettante, assurde, rivendicazioni al diritto di usare la propria abitazione di villeggiatura a proprio piacere (senza la minima cura dei decreti nazionali).

Parallelamente venivano pubblicati appelli alla popolazione a ricordarsi degli italiani quest’estate, per vacanze nostrane, in nome della solidarietà nazionale. In un contesto del genere, davvero la saga dell’assurdo.

Io posso solo raccontare la mia piccola esperienza; non credo di non aver agito imprudentemente o superficialmente, e non posso pensare di essere l’unica. Ci sono poi persone che si sono comportate egoisticamente, con leggerezza e criminosamente: non le giustifico, e ho avuto problemi con parenti ed affini – sono stata praticamente scomunicata – per aver ricordato ad alcuni quanto la loro condotta fosse irresponsabile, rifiutandomi di vederli. Anche se non capisco come sia possibile che alcune strutture ricettive siano ancora aperte (e questo è grave non tanto dal punto di vista epidemiologico, ma in quanto crea disuguaglianze tra operatori), so che i controlli vengono effettuati, e ho fiducia nell’azione dello Stato. E, soprattutto, ho paura come tutti.

Ma:

Mi sembra che sui social, la quantità di odio che di solito viene sversata sui migranti, su coloro che li accolgono, o viceversa li bloccano, si sia tutta incanalata nella questione degli untori, in un atteggiamento da civiltà dei comuni e delle città stato.

Chi amplifica le lotte intestine tra “indigeni” e “foresti”, fautoreggiando la superiorità degli uni o degli altri, chi si arroga il diritto di essere sceriffo, crede davvero di essere utile in una situazione del genere, di fare il giusto? Non ha mai riflettuto alle (magari poche) persone che la coda di paglia non la hanno, che sono recluse e impaurite come tutti? Non ha mai pensato all’esempio comportamentale che propone, al danno che potenzialmente arreca ai propri concittadini, e, soprattutto a quanto malessere genera?

Ben vengano i controlli, le denunce se fondate, altro è la gogna popolare.