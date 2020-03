A Borzonasca, i Carabinieri, dopo una querela sporta da una 53 enne di Leivi, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “lesioni personali colpose”, un 57 enne abitante in una località sita nei pressi di quel comune. Il deferito, lo scorso mese di novembre, ometteva di custodire il proprio cane, che morsicava ad una gamba la donna, che, riportava lesioni guaribili in 12 giorni dai sanitari dell’ospedale di Lavagna.